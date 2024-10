WATCH: हमें अब जर्मन उपकरण खरीदना बंद कर देना चाहिए?, मंत्री पीयूष गोयल की मेट्रो में जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक के साथ बातचीत वायरल, देखें

Highlights चीन उन्हें भारत को बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें अब जर्मन उपकरण खरीदना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए।

WATCH Piyush Goyal: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मेट्रो में जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक के साथ बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वह भारत को टनल बोरिंग मशीन की बिक्री चीन द्वारा रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए दिखे। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दोनों नेताओं को इस मुद्दे पर बात करते हुए देखा जा सकता है। पिछले हफ्ते मेट्रो में सवारी के दौरान गोयल ने जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री हेबेक से कहा, ‘‘आपकी जर्मन कंपनी हमें चीन में बनाई जाने वाली टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति कर रही है।

🇩🇪🇮🇳 EMBARRASSING: German economy Minister is confronted by the Indian minister of industry!



Habeck just laughs like a kid, and has no answer. The Indian minister, Piyush Goyal, looks dissatisfied with the situation.



“We should stop buying German equipment” pic.twitter.com/R1urM3FaW1