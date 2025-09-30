वर्से इनोवेशन ने 88% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की; बर्न में 20% की कटौती, AI-Led विस्तार के साथ वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में समूह-स्तरीय लाभप्रदता के लिए तैयार

VerSe Innovation: भारत की अग्रणी स्थानीय भाषा प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म और एआई-संचालित तकनीकी कंपनी, वर्से इनोवेशन ने वित्त वर्ष 25 में शानदार वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी ने साल-दर-साल 88% की मज़बूत राजस्व वृद्धि दर्ज की, साथ ही EBITDA बर्न में 20% की कमी, मज़बूत मुद्रीकरण और भौगोलिक विस्तार, और परिचालन दक्षता में तेज़ी लाकर लाभदायक और टिकाऊ पैमाने की नींव रखी।

