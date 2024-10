Varanasi-Pandit Deen Dayal Upadhyay: 2642 करोड़ रुपये की लागत?, गंगा नदी पर 6-लेन राजमार्ग, चार-लाइन रेलवे डेक, ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजना, जानें मुख्य बातें

Highlights परियोजना उत्तर प्रदेश में वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरती है। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 30 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। ‘मल्टी-मॉडल संपर्क व्यवस्था के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है।

Varanasi-Pandit Deen Dayal Upadhyay 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजना को मंजूरी दे दी। इस पर 2,642 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। प्रस्तावित परियोजना में गंगा नदी पर एक नया रेल-सह-सड़क पुल और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं को आधुनिक बनाने के अलावा वाराणसी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन मार्ग के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन को शामिल करना शामिल है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “प्रस्तावित ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी। इससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरती है।’’

Cabinet approves bridge across Ganga traversing Varanasi, Chandauli districts, to have 6-lane highway, four-line railway decks



Read more @ANI Story | https://t.co/K8umvtUkpq#Cabinetdecision#Varanasipic.twitter.com/8toUJUuyUB