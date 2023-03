Unique Grain ATM: ग्रेन एटीएम से गेहूं-चावल मात्र 30 सेकेंड में पाएं, राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात, जानें क्या है योजना और कैसे करता है काम

Highlights एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है। अनाज देने में लगभग 2-3 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 30 सेकंड में आपूर्ति हो रही है। 100-150 राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरित किया जा चुका है।

लखनऊः राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गयी है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (ग्रेन एटीएम) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है। एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया है। लखनऊ में कोटेदार (उचित मूल्य की दुकान के मालिक) पंकज गिरी ने कहा ''सरकार ने यह अनाज एटीएम प्रदान किया और इसने इसी माह से काम शुरू किया है।

First 'Grain ATM' launched in Lucknow! Consumers can now collect their ration without any complaints of underweighting as the Grain ATM dispenses it accurately. No more weighing on scales.#GrainATM#Lucknow#consumers#UttarPradesh#Indiapic.twitter.com/hgwU5oeLlE