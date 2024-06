अनएकेडमी के सीईओ गौरव मुंजाल ने बायजू रवींद्रन के असफल होने का बताया एक बड़ा कारण

Highlights गौरव मुंजाल ने बताया कि बायजू रवींद्रन इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने किसी की नहीं सुनी अनएकेडमी के सीईओ ने कहा, उन्होंने खुद को एक पायदान ऊपर रख लिया और किसी की भी बात सुनना बंद कर दिया सलाह देते हुए कहा, हर किसी की मत सुनो, लेकिन ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें स्पष्ट प्रतिक्रिया दे सकें

नई दिल्ली: शुक्रवार को अनएकेडमी के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने संकटग्रस्त एडटेक फर्म बायजू के संस्थापक और समूह सीईओ बायजू रवींद्रन की असफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा, बायजू रवींद्रन को इसलिए असफलताओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद को एक पायदान ऊपर रख लिया और किसी की भी बात सुनना बंद कर दिया।

मुंजाल ने एक्स पर साझा की गई पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा, "बायजू इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी। उसने खुद को एक पायदान ऊपर रख लिया और किसी की भी बात सुनना बंद कर दिया। ऐसा मत करो। ऐसा कभी मत करो। हर किसी की मत सुनो, लेकिन ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें स्पष्ट प्रतिक्रिया दे सकें।"

उन्होंने कहा, "आपको हमेशा फीडबैक पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन फीडबैक लें और उस पर अमल करें।" अनएकेडमी के सीईओ ने बायजू की आलोचना से पहले पिछले दो सालों में मिली कुछ सीखों के साथ अपनी पोस्ट की श्रृंखला शुरू की।

Byju failed because he didn’t listen to anyone. He put himself on a pedestal and stopped listening. Don’t do that. Never do that. Don’t listen to everyone but have people who can give you blunt feedback.