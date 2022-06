अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन वेंचर में 25 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी TotalEnergies, जानिए क्या बोले गौतम अडानी

Highlights गौतम अडानी ने कहा कि अडानी-टोटल एनर्जीज संबंधों का रणनीतिक मूल्य व्यावसायिक स्तर और महत्वाकांक्षा दोनों स्तरों पर बहुत अधिक है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है।

नई दिल्ली: फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन उपक्रम अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी। अडानी ग्रुप द्वारा एक बयान में ये जानकारी दी गई। टोटल एनर्जीज ने ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के सौदे के तहत अडानी ग्रुप के साथ ये डील की है।

अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बयान में कहा कि अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाएंगे। कंपनी ने कहा कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2030 से पहले एक मिलियन टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करेगी। यह किसी कंपनी द्वारा हरित हाइड्रोजन के लिए भारत की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है।

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, "अडानी-टोटल एनर्जीज संबंधों का रणनीतिक मूल्य व्यावसायिक स्तर और महत्वाकांक्षा दोनों स्तरों पर बहुत अधिक है।" फ्रांस की टोटल एनर्जीज दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। टोटल एनर्जीज को जलवायु कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा और हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जा रहा है और हाइड्रोकार्बन-केंद्रित गतिविधियों से दूर हो रहा है।

In our journey to be the world's largest Green H2 player, the partnership with @TotalEnergies will fundamentally shape market demand. Our ability to produce the world's least expensive electron will lead to us producing the world's least expensive Green H2. pic.twitter.com/ZfwjVuxXJH