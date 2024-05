Top 5 Share Today: IOB का एक शेयर मात्र 74 रु में, MPHASIS समेत इन शेयरों में उछाल, यहां जानें आज का हाल

By आकाश चौरसिया | Published: May 28, 2024 10:26 AM

Next

Top 5 Share Today: आप इन पांच स्टॉक में निवेश करके लाखों रुपए रिटर्न के तौर पर कमा सकते हैं। वहीं, इन्हें आप अगले 7 से 10 दिनों तक होल्ड करें और फिर इनकी बिक्री करें तो आपको निवेश करने से ज्यादा मुनाफा हो सकत है।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)