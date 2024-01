टेक दिग्गज कंपनी Ideas2IT ने कर्मचारियों को दिया स्वामित्व, 33% होगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली: टेक दिग्गज कंपनी Ideas2IT के भारतीय मुख्यालय वाली इकाई ने बड़ी घोषणा करते हुए अपने कर्मचारियों को कंपनी में स्वामित्व देने का फैसला किया है। 100 मिलियन डॉलर की कंपनी के स्वामित्व का 33% उसके कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा।

कंपनी की 33% हिस्सेदारी में से 5% उन 40 चुनिंदा कर्मचारियों को दी जाएगी जो इसकी स्थापना (2009 में) से कंपनी के साथ हैं और बाकी शेष 700 कर्मियों को वितरित की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी उन 50 कर्मचारियों को 50 कारें भी दे रही है, जिन्होंने पांच साल से अधिक समय तक उनके साथ काम किया है।

कंपनी आइडियाज2आईटी के संस्थापक मुरली विवेकानंदन का कहना है कि 2009 में शुरुआत करने के बाद, हम 100 मिलियन डॉलर की कंपनी बन गए हैं और हम इसका फल अपने कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहते हैं। यह हमारी धन-साझाकरण पहल का हिस्सा है। हमारे पास पूरे भारत में कुल 750 कर्मचारी हैं।

