TCS Layoffs: IT कर्मचारियों की छंटनी पर कंपनी ने दिया जवाब, 30000 कर्मचारियों की छंटनी के दावे को किया खारिज

TCS Layoffs: सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी संघ ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा जुलाई में अपने 2 प्रतिशत यानी 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने के फैसले का विरोध किया है। आईटी और आईटीईएस कर्मचारी संघ (यूनाइट) ने 20 अगस्त को आरोप लगाया है कि TCS 12,000 छंटनी किए गए कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारियों को काफी कम वेतन पर नियुक्त कर रही है और छंटनी की संख्या रिपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक है। इसने यह भी मांग की है कि कंपनी प्रभावित कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित और उन्नत बनाए।

Union of IT And ITES Employees protested tofay in Chennai against the announced TCS layoff of 12000 employees and the government inaction. pic.twitter.com/E3kDPLUZVW — UNITE (@UNITEITORG) August 19, 2025

कंपनी ने दी प्रतिक्रिया

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "ये अटकलें गलत और भ्रामक हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, इसका प्रभाव हमारे कर्मचारियों के 2 प्रतिशत तक ही सीमित है।"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स र एक पोस्ट में, यूनियन ने यह भी कहा कि वह बड़े पैमाने पर छंटनी के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता का विरोध कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनियन ने आरोप लगाया है कि टीसीएस ने निकाले गए कर्मचारियों की जगह 80-85 प्रतिशत कम वेतन पर नए लोगों को नियुक्त किया है, और पूरी छंटनी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 30,000-40,000 नौकरियाँ खत्म हो जाएँगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन मांग कर रहा है कि टीसीएस कर्मचारियों को "छोड़ने" के बजाय उन्हें "पुनः-कौशल और अप-कौशल" प्रदान करे।

इसमें यूनाइट के एक प्रेस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीसीएस में शीर्ष पदों पर "अत्यधिक वेतन वृद्धि" दी जाती है, जो सामान्य कर्मचारियों को "नहीं दी जाती"।

इस बीच, अगस्त में, कंपनी ने 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी वेतन वृद्धि की घोषणा की। कंपनी ने एक ईमेल में कहा कि लगभग 80 प्रतिशत टीसीएस कर्मचारी, यानी 5 में से 4, इस वेतन वृद्धि के पात्र हैं। मिंट की पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि C3A बैंड में लगभग 11 वर्ष या उससे कम अनुभव वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिल रही है, उनकी सीटीसी ₹15 लाख से ₹35 लाख के बीच है। C3B, C4, या C5 सहित उच्च बैंड के कर्मचारियों को अभी तक वेतन वृद्धि के इस दौर में शामिल नहीं किया गया है।

Web Title: TCS Layoffs company responded on layoff of IT employees rejected claim of laying off 30000 employees