Stock Market Holiday Today: क्रिसमस डे पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार, BSE, NSE पर नहीं होगी ट्रेडिंग
By अंजली चौहान | Updated: December 25, 2025 10:01 IST2025-12-25T09:59:44+5:302025-12-25T10:01:16+5:30
Stock Market Holiday Today: क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज भारतीय शेयर बाजार बंद हैं। साल की आखिरी छुट्टी क्रिसमस के कारण बाजार में कारोबार फिर से शुरू होगा, जबकि कमोडिटी एक्सचेंज दिन में बाद में आंशिक रूप से संचालित होंगे। अगला बाजार बंद 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धारित है।
Stock Market Holiday Today: आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। बीएसई, एनएसई एक्सचेंजों में ट्रेडिंग निलंबित रहेगी, जो इस साल की आखिरी बाजार छुट्टी है। एक्सचेंजों द्वारा जारी आधिकारिक छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, दोनों बेंचमार्क एक्सचेंज - BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज - पूरे ट्रेडिंग दिन बंद रहेंगे, और सामान्य कामकाज शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 को फिर से शुरू होगा। रुपये की ट्रेडिंग भी आज बंद रहेगी।
यह बंदी दिसंबर में एकमात्र शेयर बाज़ार की छुट्टी है और प्रभावी रूप से कैलेंडर वर्ष के लिए ट्रेडिंग छुट्टियों पर पर्दा डालती है। इक्विटी के साथ-साथ, कमोडिटी क्षेत्र में भी गतिविधि आंशिक रूप से प्रभावित होगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह के सत्र में बंद रहेगा, लेकिन दिन में बाद में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी, शाम का सत्र शाम 5 बजे से शुरू होगा।
इस साल की शुरुआत में जारी 2025 के शेयर बाज़ार छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, भारतीय एक्सचेंजों ने कुल 14 ट्रेडिंग छुट्टियों की योजना बनाई थी। क्रिसमस की छुट्टी अब शुरू हो गई है, अगली बाज़ार बंदी अगले साल होगी। 2026 के छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, भारतीय शेयर बाज़ार अगली बार 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के कारण बंद रहेंगे।
यह छुट्टी घरेलू बेंचमार्क के मामूली गिरावट के साथ बंद होने के एक दिन बाद आई है, क्योंकि नए ट्रिगर्स की कमी और सतर्क भावना के बीच ऐसा हुआ। बुधवार, 24 दिसंबर को, सेंसेक्स और निफ्टी 50 लाल निशान में बंद हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक सहित चुनिंदा हैवीवेट शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के कारण, जबकि वैश्विक संकेत मिले-जुले रहे। सेंसेक्स 116 अंक, या 0.14% गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 35 अंक, या 0.13% गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ। व्यापक बाज़ारों में भी दबाव देखा गया, BSE मिडकैप इंडेक्स 0.37% और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.14% गिरकर बंद हुआ।
बाज़ार प्रतिभागी नए घरेलू ट्रिगर्स की कमी के कारण सतर्क रहे, और निवेशक रैलियों पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। विश्लेषकों ने कहा कि यह प्रवृत्ति तब तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक दिसंबर तिमाही की कमाई की घोषणाएं शुरू नहीं हो जातीं। साथ ही, भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत और बड़े वैश्विक घटनाक्रमों पर भी ध्यान बना हुआ है, जो नियर-टर्म सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं।
आज बाज़ार बंद होने के कारण, निवेशक शुक्रवार को ट्रेडिंग फिर से शुरू होने पर ग्लोबल संकेतों और उभरते घटनाक्रमों पर नज़र रखेंगे, भले ही साल के आखिर की सुस्ती के कारण वॉल्यूम और वोलैटिलिटी कम बनी रहे।