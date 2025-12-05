Share Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

Share Market Today: दर-संवेदनशील क्षेत्रों ने बढ़त का नेतृत्व किया, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी सूचकांक हरे रंग में कारोबार कर रहे हैं।

Share Market Today: भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने के बाद शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई। शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बाद, 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 318.71 अंक चढ़कर 85,584.03 अंक पर जबकि 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 26,128.75 अंक पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वृहद आर्थिक स्थिति और वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को शुक्रवार को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया। मजबूत आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में नरमी के बीच आरबीआई ने नीतिगत दर में यह कटौती की है।

इस कदम से आवास, मोटर वाहन और वाणिज्यिक ऋण आदि के सस्ता होने की उम्मीद है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और टाटा स्टील के शेयर में गिरावट आई।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का एसएसई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में रहे जबकि जापान का निक्की 225 तथा हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को स्थिर स्तर पर बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.16 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,944.19 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,661.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

