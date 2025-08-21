Stock Market Today: सेंसेक्स 82231.17 अंक पर पहुंचा, निफ्टी ने लगाई 25144.85 अंक पर छलांग; जानें बाजार का हाल
Stock Market Today: घरेलू शेयर बाजारोंसेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 373.33 अंक चढ़कर 82,231.17 अंक पर और एनएसई निफ्टी 94.3 अंक की बढ़त के साथ 25,144.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर लाभ में रहे। वहीं इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।
एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट औरदक्षिण कोरिया का कॉस्पी फायदे में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग तथा जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार बुधवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.43 प्रतिशत चढ़कर 67.13 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,100.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,806.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।