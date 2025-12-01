Stock Market Updates: 86,159.02 अंक पर पहुंचा शेयर बाजार, 26,325.80 अंक के सर्वकालिक स्तर पर निफ्टी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2025 10:22 IST2025-12-01T10:20:54+5:302025-12-01T10:22:02+5:30
Stock Market LIVE Updates:
मुंबईः सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। देश की अर्थव्यवस्था के जुलाई-सितंबर तिमाही में उम्मीद से अधिक 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने के बाद निवेशकों की धारणा को बल मिला है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 452.35 अंक चढ़कर 86,159.02 अंक पर पहुंच गया जो इसका रिकॉर्ड स्तर है।
एनएसई निफ्टी 122.85 अंक की बढ़त के साथ 26,325.80 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, भारतीय स्टेट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। वहीं आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन और टेक महिंद्रा नुकसान में रहे।
एशियाई बाजारों में चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तथा जापान का निक्की 225 गिरावट में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.39 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,795.72 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,148.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।