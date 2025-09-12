Stock Market Close: 356 अंक उछलकर 81904 पर सेंसेक्स, 108 अंक बढ़कर 25114 पर निफ्टी, आखिर वजह

Highlights Stock Market Close: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 88.26 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर रहा। Stock Market Close: मारुति सुजुकी इंडिया 3.67 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहे। Stock Market Close: टाइटन कंपनी और एशियन पेंट्स 1.94 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

मुंबईः शेयर बाजार में आज बहार है और सेंसेक्स 356 अंक उछलकर 81904 पर बंद हुआ। 108 अंक बढ़कर 25114 पर निफ्टी भी बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत चढ़कर 81,904.70 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114 पर बंद हुआ। बीईएल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया 3.67 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहे। दूसरी ओर, इटरनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), ट्रेंट, टाइटन कंपनी और एशियन पेंट्स 1.94 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 88.26 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर रहा। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 लगातार आठवें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी श्रम बाज़ार के नरम आँकड़ों ने उम्मीद से ज़्यादा मुद्रास्फीति के आंकड़ों से जुड़ी चिंताओं को कम करने में मदद की।

जिससे यह उम्मीदें मज़बूत हुईं कि फ़ेडरल रिज़र्व ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों के संभावित पुनरुद्धार की दिशा में प्रगति के संकेतों से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला। दलाल स्ट्रीट ने 12 सितंबर को लगातार आठवें सत्र में जीत का सिलसिला जारी रखा, जब निफ्टी 50 23 जुलाई के बाद पहली बार 25,100 के ऊपर आराम से बंद हुआ।

ऑटो, फार्मा और धातु कंपनियों ने की। यह लगभग तीन महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त भी रही, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए और व्यापक सूचकांकों ने मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया।

क्षेत्रीय मोर्चे पर, ऑटो, फार्मा, धातु, दूरसंचार में 0.5-1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि रियल्टी, एफएमसीजी, मीडिया, पीएसयू बैंक में गिरावट रही। निफ्टी पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व प्रमुख लाभ वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि एचयूएल, विप्रो, ट्रेंट, इटरनल, बजाज ऑटो नुकसान में रहे।

