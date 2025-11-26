Share Market Today: 3 दिन की गिरावट से बाद शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

Share Market Today: घरेलू शेयर बाजार के मानक सूचकांकों ने लगातार तीन दिनों से गिरावट से उबरते हुए बुधवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की। यह वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी कोषों की लिवाली आने का नतीजा है। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 307.93 अंक चढ़कर 84,894.94 अंक पर पहुंच गया।

एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 93.5 अंक बढ़कर 25,978.30 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ट्रेंट, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही।

सुबह के कारोबार में भारती एयरटेल अकेली पिछड़ी हुई कंपनी रही। एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा, "सुबह वैश्विक बाजार भारतीय इक्विटी बाजार के लिए एक मजबूत और समर्थनकारी पृष्ठभूमि दे रहे हैं। अमेरिकी सूचकांक ने मंगलवार को अच्छी बढ़त दर्ज की, जबकि एशियाई बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं।"

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एपआईआई) ने मंगलवार को 785.32 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,912.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.35 प्रतिशत बढ़कर 62.70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को सेंसेक्स 313.70 अंक गिरकर 84,587.01 अंक और निफ्टी 74.70 अंक गिरकर 25,884.80 अंक पर बंद हुआ था।

