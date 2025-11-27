Share Market Today: निफ्टी ने 14 महीने बाद बनाया लाइफ टाइम हाई लेवल, सेंसेक्स ने लगाई छलांग; शेयर बाजार में रौनक
By अंजली चौहान | Updated: November 27, 2025 10:04 IST2025-11-27T10:03:34+5:302025-11-27T10:04:01+5:30
Share Market Today:सेंसेक्स 200 अंक से ज़्यादा की बढ़त के साथ 52 हफ़्तों के नए उच्चतम स्तर 85,940.24 पर पहुँच गया। 30 शेयरों वाला यह सूचकांक 27 सितंबर, 2024 को अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 85,978.25 से सिर्फ़ 38 अंक दूर है।
Share Market Today: इंडियन शेयर मार्केट गुरुवार को खुलते ही हरे रंग के साथ तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 50 गुरुवार, 27 नवंबर को 14 महीनों के बाद अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने भी सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ।
निफ्टी 50 ने 26,295.55 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ, जो सितंबर 2024 में पहुँचे अपने पिछले उच्चतम स्तर 26,277.35 को पार कर गया।
बेंचमार्क सेंसेक्स 200 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 85,940.24 के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छू गया। 30 शेयरों वाला यह सूचकांक 27 सितंबर, 2024 को अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 85,978.25 से केवल 38 अंक दूर है।
इस बीच, बैंक निफ्टी सूचकांक ने अपनी तेजी जारी रखी और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बढ़त के साथ 59,802.65 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को भी छुआ।
बड़े मार्केट में मिला-जुला से पॉजिटिव ट्रेंड दिखा, जिसमें निफ्टी मिडकैप 0.16 परसेंट बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.07 परसेंट बढ़ा।
सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने NSE पर बढ़त को लीड किया, जो 0.5 परसेंट बढ़ा, इसके बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स रहा, जो 0.35 परसेंट बढ़ा।
निफ्टी बैंक इंडेक्स भी सेशन के दौरान 0.4 परसेंट बढ़कर 59,802.65 के नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया।
बड़े सेक्टर का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव दिखा, जिसमें ज़्यादातर ग्रुप्स में कंसोलिडेशन के बावजूद लगातार मजबूती दिखी। डिफेंसिव, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में कंस्ट्रक्टिव रुख रहा, जबकि एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में हल्की नरमी दिखी। कुल मिलाकर, मार्केट में बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन, रिस्क लेने की क्षमता में सुधार और बड़े थीमैटिक सेगमेंट में सावधानी से पॉजिटिव माहौल दिखा।