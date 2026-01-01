Share Market Today: नए साल पर शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

Share Market Today: घेरलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी ने 2026 के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत आशावादी रुख के साथ की। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 223.54 अंक चढ़कर 85,444.14 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 65.75 अंक की बढ़त के साथ 26,195.35 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर सबसे ज्यादा लाभ में रहे।

दूसरी ओर, आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर नुकसान में रहे। एशियाई बाजार बृहस्पतिवार को बंद रहेंगे।

वहीं अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.85 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,597.38 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,759.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Web Title: Share Market Today Domestic markets rise in first trading session of 2026 Sensex rises over 200 points