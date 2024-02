Nirmala Sitharaman: मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रही हूं, मेरी हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनिए..., हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर सीतारमण ने किया कटाक्ष, देखें वीडियो

Highlights यदि इन्होंने अच्छा काम किया है तो सुनना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अगर इनकी (कांग्रेस की) सरकार बनी रहती तो देश का क्या हाल होता। विपक्षी सदस्य या तो वाकआउट करते हैं या शोर-शराबा करते हैं।

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र को चर्चा के लिए प्रस्तुत करते समय कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मेरी हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुन लीजिए।’’ सीतारमण ने जब श्वेतपत्र का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की नीतियों की आलोचना की तो बीच-बीच में कांग्रेस के सदस्य हंगामा कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘अगर उनमें (कांग्रेस सदस्यों में) साहस है और यदि इन्होंने अच्छा काम किया है तो सुनना चाहिए और जवाब देना चाहिए। सुनने की क्षमता नहीं है। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी बात करूंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक आथिक संकट को तो नहीं संभाल सके, आज ज्ञान दे रहे है कि किस तरह संभालना है। उस समय क्या करना चाहिए था, कुछ नहीं किया।

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Could not handle the global financial crisis & today are lecturing about how to handle it. Nothing was done to protect the interests of the country but continued scandals over scandals. They left the country in such a… pic.twitter.com/yERXrZCtUz — ANI (@ANI) February 9, 2024

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "In the CAG report on the Coal Scam stated that it caused a loss of Rs 1.86 lakh crore for India..." pic.twitter.com/rclj66jTI6 — ANI (@ANI) February 9, 2024

घोटाले के ऊपर घोटाले आते रहे। देश को ऐसी गंभीर अवस्था में छोड़कर चले गए भगवान जाने, अगर इनकी (कांग्रेस की) सरकार बनी रहती तो देश का क्या हाल होता।’’ इस दौरान सदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उपस्थित थीं। सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य सदस्यों की टोका-टोकी के बीच सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रही हूं। मेरी हिंदी भी एंटरटेनिंग है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "'White Paper' has been laid on the table by the government, after 10 years of pulling out an Indian Economy which was in fragile five to reach the stage of top five. It is a statement laid with responsibility..." pic.twitter.com/69h6mNcJYc — ANI (@ANI) February 9, 2024

थोड़ा सुनिए। पूर्व अध्यक्ष बैठी हैं, उन्हें इम्प्रेस करना है कि मैडम हम बचाव कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्य कई प्रश्न उठाते हैं तो हम तसल्ली से सुनते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देती है तो विपक्षी सदस्य या तो वाकआउट करते हैं या शोर-शराबा करते हैं।

