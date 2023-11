सैम ऑल्टमैन ओपनएआई में एक बार फिर सीईओ के पद पर देंगे सेवा, सत्या नडेला ने इसके लिए निभाई अहम भूमिका

Highlights ओपनएआई ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि सैम ऑल्टमैन एक बार फिर से सीईओ पर ज्वाइन करेंगे इस बात पर मुहर खुद सैम ऑल्टमैन ने लगाई है ओपनएआई ने एक्स पर कहा कि हम एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, बातचीत आखिर चरण में है

नई दिल्ली: ओपनएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि सैम ऑल्टमैन एक बार फिर से सीईओ के पद पर ज्वाइन करेंगे और इसे लेकर एक समझौते पर कंपनी पहुंच गई हैं। इस बात पर मुहर खुद सैम ऑल्टमैन ने लगाई है।

ओपनएआई की ओर से आगे ट्वीट में कहा, "हम ब्रेट टेलर (अध्यक्ष), लैरी समर्स और एडम डी एंजेलो के नए बोर्ड के साथ सीईओ के रूप में सैम ऑल्टमैन के ओपनएआई में लौटने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर बातचीत जारी है।"

ओपनएआई ने आगे एक्स पर कहा कि हम एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, इसके लिए बातचीत आखिर चरण में है। इसके साथ ही ओपनआई ने धैर्य के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया।

अब इस पर खुद सैम ऑल्टमैन ने लगाई मुहर और ट्वीट के जरिए कहा, "ओपनएआई से प्यार है और हम पिछले कुछ दिनों से इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने रविवार की शाम को माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने का फैसला किया, तो यह स्पष्ट था कि यह मेरे और टीम के लिए सबसे अच्छा रास्ता था। नए बोर्ड और सत्या के समर्थन के साथ, मैं ओपनाई में लौटने और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं।"

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9