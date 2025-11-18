Rupee vs Dollar: रुपये में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 8 पैसे लुढ़का, आयात और महंगाई बढ़ेगी

November 18, 2025

Rupee vs Dollar: सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 151.86 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,799.09 अंक पर और निफ्टी 44.50 अंक या 0.17 प्रतिशत फिसलकर 25,967.30 अंक पर रहा।

Rupee vs Dollar: रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में आठ पैसे कमजोर होकर 88.67 प्रति डॉलर पर आ गया। वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला और फिर 88.69 प्रति डॉलर पर लुढ़क गया। हालांकि बाद में संभलता हुआ 88.68 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से आठ पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.59 पर बंद हुआ।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.43 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 151.86 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,799.09 अंक पर और निफ्टी 44.50 अंक या 0.17 प्रतिशत फिसलकर 25,967.30 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.90 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 442.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

