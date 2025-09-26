Rupee vs Dollar: रुपया ने लगाई छलांग, छह पैसे चढ़कर 88.70 प्रति डॉलर पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: कमजोर डॉलर और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की सफलता की उम्मीद के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक निचले स्तर से उबरकर छह पैसे की बढ़त के साथ 88.70 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी पूंजी की निकासी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने हालांकि स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित कर दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.72 प्रति डॉलर पर खुला और फिर 88.70 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अपने सर्वकालिक निचले स्तर 88.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.38 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 329.66 अंक की गिरावट के साथ 80,830.02 अंक पर और निफ्टी 105.7 अंक फिसलकर 24,785.15 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.57 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,995.42 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Rupee vs Dollar Rupee recovers from all-time low rises 6 paise to 88.70 per dollar