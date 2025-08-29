Dollar vs Rupee: रुपया शुरुआती कारोबार में 18 पैसे टूटकर 87.76 प्रति डॉलर पर

August 29, 2025

Dollar vs Rupee:  विदेशी पूंजी निकासी और माह के अंत में अमेरिकी डॉलर की मांग के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे टूटकर 87.76 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.73 पर खुला। फिर 87.76 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.58 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.99 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 197.11 अंक चढ़कर 80,277.68 अंक पर जबकि निफ्टी 63.45 अंक की बढ़त के साथ 24,564.35 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 68.17 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,856.51 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

