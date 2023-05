दिल्ली के बाजारों में 2,000 रुपये के नोट से बढ़ी खरीदारी, UPI पेमेंट में गिरावट, ₹100 के सामान के लिए थमा रहे 2 हजार के नोट

By भाषा | Published: May 23, 2023 08:27 AM

कारोबारियों ने सोमवार को कहा कि 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने के रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद भी खरीदारी के लिए इन नोट को स्वीकार किया जा रहा है। पहले से रखे इन नोट को लेकर कुछ खरीदार तो बहुत कम कीमत के सामान खरीदने के लिए भी आ रहे हैं।

तस्वीरः सोशल मीडिया