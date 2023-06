Rozgar Mela: 70126 नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित, पीएम मोदी ने कहा-पहले नौकरी के लिए रेट कार्ड होता था, पूर्व रेल मंत्री ने जमीन लेकर दी नौकरियां

Highlights आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। कठिनाइयों के बावजूद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन के लिए भारत आ रही हैं।

Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 70126 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सररकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं।

जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। भर्ती प्रक्रिया में पहले एक से डेढ़ साल का समय लग जाता था, अब यह पारदर्शिता के साथ कुछ महीने में पूरा हो जाता है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर हमला किया।

पूर्व मंत्री जमीन लेकर नौकरी देते थे। पीएम ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता-जनार्दन के धन का दुरुपयोग... पुरानी सरकारों में यही पहचान बन गई थी लेकिन आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से हो रही है।

भारत एक दशक पहले की तुलना में आज अधिक स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। पिछली सरकारों की पहचान राजनीतिक भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग की बन गयी थी। मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को मदद मिली है। स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं।

हमारे जल जीवन मिशन पर 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जब यह मिशन शुरू हुआ तो ग्रामीण इलाकों के 100 घरों में से 15 घरों में ही नल से जल आता था लेकिन आज इस मिशन के जरिए 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है। आज देश के 130 जिलों में, सभी गांवों के प्रत्येक घर में नल से जल आता है।

