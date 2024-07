'RIP बेंगलुरु टेक सीन': कर्नाटक कैबिनेट द्वारा नौकरी कोटा को मंजूरी दिए जाने के बाद उद्योग जगत में गुस्सा, नजर अब चेन्नई पर

Highlights कर्नाटक कैबिनेट द्वारा नौकरी कोटा को मंजूरी दिए जाने के बाद गुस्सा कई व्यापारिक नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना की है कर्नाटक सरकार को उद्योग जगत के लीडरों से कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है

बेंगलुरू: प्रबंधन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में 70 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले एक मसौदा विधेयक को मंजूरी देने के लिए कर्नाटक सरकार को उद्योग जगत के लीडरों से कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। कई व्यापारिक नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना की है।

एक गुमनाम स्टार्ट-अप संस्थापक ने इस फैसले के विरोध में लिखा है कि "केवल कन्नड़" की पहल तकनीकी हब के रूप में बेंगलुरु को समाप्त कर देगा। टिप्पणी में उपयोगकर्ता जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में अपना व्यवसाय स्थापित करने में 10 साल बिताए हैं, ने कहा कि हालिया सरकार के फैसले से उन्हें अपना व्यवसाय चेन्नई में स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ सकता है।

