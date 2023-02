महंगाई में फिर हुई वृद्धि, जनवरी में खुदरा महंगाई दर पहुंची 6.5 प्रतिशत के पार

Highlights कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) ने आकड़े जारी किए हैं महंगाई दर पिछले तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.19 प्रतिशत थी

नई दिल्ली: साल 2023 के पहले महीने में महंगाई में वृद्धि देखी गई है। खुदरा महंगाई को लेकर सोमवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) ने आकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52 फीसदी पर पहुंच गई जो दिसंबर 2022 में 5.72 फीसदी थी। यह महंगाई दर पिछले तीन महीने के उच्च स्तर पर है। वहीं बीते महीने ग्रामीण महंगाई दर मासिक आधार पर 6.95 फीसदी से बढ़कर 6.85 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि शहरी महंगाई 5.39 फीसदी से बढ़कर 6.0 फीसदी पर पहुंच गई है।

खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.19 प्रतिशत थी। इससे पहले, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77 प्रतिशत पर थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

