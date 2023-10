Reliance Industries: आकाश, ईशा और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी, जानें किसे कितने प्रतिशत वोट मिले

Highlights कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है। नवीन ऊर्जा कारोबार भी मूल कंपनी के पास है। मुकेश अंबानी भविष्य में अपने बच्चों को कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं।

Reliance Industries: शेयरधारकों ने बड़ी खबर पर मुहर लगा दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है। रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना पर अमल शुरू किया था।

Shareholders approve appointment of Ambani scions Akash, Isha and Anant on board of Reliance Industries: Company filing — Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2023

ईशा अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में नियुक्त होने के लिए 98.21 प्रतिशत वोट मिले। आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में नियुक्त होने के लिए क्रमशः 98.06 वोटों और 92.75 वोटों के साथ मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है। आकाश और ईशा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. और ऑनलाइन रिटेल कारोबार जियो मार्ट तथा डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लि. के निदेशक मंडल में अक्टूबर 2014 से हैं।

वहीं अनंत को हाल में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. में बतौर निदेशक शामिल किया गया है। वह जियो प्लेटफॉर्म्स लि. में मई 2020 से निदेशक हैं। अब तक अंबानी परिवार के तीनों युवा उद्यमी सिर्फ परिचालन एवं व्यवसाय-स्तर से ही जुड़े हुए थे। उनमें से कोई भी देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं था।

PM Modi inaugurates an exhibition at the 7th edition of India Mobile Congress in Delhi



Akash Ambani, Chairman of Reliance Jio Infocomm Ltd explains to the PM the work being done by his company in the area of telecommunications pic.twitter.com/SOUmTaqAH9 — ANI (@ANI) October 27, 2023

#WATCH | While addressing the 7th edition of the India Mobile Congress, Akash Ambani, Chairman of Reliance Jio Infocomm Ltd, says, "Our visionary Prime Minister has given my generation an aspirational vision of transforming our country into developed India... You are always… pic.twitter.com/rKCQ8DYlub — ANI (@ANI) October 27, 2023

दिग्गज उद्योगपति 66 वर्षीय मुकेश अंबानी ने पिछले साल अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि. का चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। जियो इन्फोकॉम, जियो प्लेटफॉर्म्स की अनुषंगी है। जियो प्लेटफार्म्स में मेटा और गूगल जैसी कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। इस कंपनी के मुखिया अभी मुकेश अंबानी ही हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. जियो प्लेटफॉर्म्स की मूल कंपनी है। आकाश की जुड़वां बहन ईशा को रिलायंस की खुदरा इकाई और छोटे पुत्र अनंत को नये ऊर्जा कारोबार की अगुवाई के लिये चुना गया था। अंबानी की तीनों संतानें संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल थीं लेकिन पहली बार वे मूल कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुए।

अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्विविद्यालयों से शिक्षित अंबानी की संतानों को पिछले कुछ साल में रिलायंस के तीन कारोबार खंडों- तेल एवं रसायन, दूरसंचार और खुदरा - में नेतृत्व की स्थिति के लिये तैयार किया गया है। खुदरा और डिजिटल सेवाएं अलग-अलग पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में स्थित हैं जबकि तेल एवं रसायन कारोबार रिलायंस का प्रमुख कारोबार है। नवीन ऊर्जा कारोबार भी मूल कंपनी के पास है।

तीनों व्यवसायों का आकार लगभग बराबर है। आकाश और ईशा दोनों बतौर निदेशक समूह के खुदरा और दूरसंचार कारोबार से जुड़े हैं। वहीं अनंत निदेशक के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा और तेल तथा रसायन कारोबार में शामिल रहे हैं। नई पीढ़ी को निदेशक मंडल में शामिल करने की घोषणा इसका स्पष्ट संकेत है कि मुकेश अंबानी भविष्य में अपने बच्चों को कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं।

