Reliance AGM 2023: जेएफएस को 1,20,000 करोड़ रुपये के कुल नेटवर्थ के साथ पूंजीकृत किया, अंबानी ने कहा- जीवन बीमा के अलावा साधारण और स्वास्थ्य बीमा में दस्तक देंगे

Highlights भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। ‘ब्लॉकचेन-आधारित मंच’ और सीबीडीसी जैसी खूबियों का भी इस्तेमाल करेंगे। जेएफएस सरल, ‘स्मार्ट’, सामान्य स्वास्थ्य बीमा पेश करने के लिए बीमा क्षेत्र में भी प्रवेश करेगी।

Reliance AGM 2023: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1.2 लाख करोड़ रुपये के नेटवर्थ के साथ पूंजीकृत है। उन्होंने दावा किया कि यह दुनिया में सबसे अधिक पूंजी के साथ शुरुआत करने वाले वित्तीय सेवा मंचों में शामिल है।

कंपनी की वार्षिक आमसभा में अंबानी ने कहा कि जेएफएस उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए सर्वव्यापी पेशकश के साथ अपने भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, जिससे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ जेएफएस उत्पाद न केवल उद्योग की मौजूदा कंपनियों को टक्कर देंगे, बल्कि ‘ब्लॉकचेन-आधारित मंच’ और सीबीडीसी जैसी खूबियों का भी इस्तेमाल करेंगे।’’

अंबानी ने कहा, ‘‘ जेएफएस सरल, ‘स्मार्ट’, सामान्य स्वास्थ्य बीमा पेश करने के लिए बीमा क्षेत्र में भी प्रवेश करेगी।’’ उन्होंने कहा कि जियो और खुदरा की तरह, जेएफएस भी ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करेगी। अंबानी ने कहा, ‘‘ यह अत्यधिक पूंजी-गहन कारोबार है। रिलायंस ने शुरुआत में दुनिया के सबसे अधिक पूंजी वाले वित्तीय सेवा मंचों में से एक बनाने के लिए जेएफएस को 1,20,000 करोड़ रुपये के कुल नेटवर्थ के साथ पूंजीकृत किया है।’’

#WATCH | Mumbai: "In partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation, we launched a special initiative to empower 1 million women entrepreneurs across India. Over the next three years, this initiative will support and engage women in farm and non-farm income-generating… pic.twitter.com/U4roz40vNl

#WATCH | We began our 5G rollout last October in just nine months it is already present in over 96% of the census towns of our country. We are on track to cover the entire country by December of this year: Reliance Industries chairman Mukesh Ambani pic.twitter.com/jGHkC2hT0x