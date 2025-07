खुशखबरी! सस्ती हो सकती है आपके लोन की EMI, RBI अगस्त में करेगी ब्याज दरों में 25 BPS Rate की कटौती; रेपो रेट घटकर हो जाएगा 5.25%

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगस्त में आरबीआई रेपो रेट घटाने वाली है जिसे होम लोन और अन्य लोग की ईएमआई घट जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आगामी अगस्त नीति बैठक में नीतिगत दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की एक और कटौती कर सकती है, जिससे यह घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में विकास की संभावनाएँ मिश्रित बनी हुई हैं। शहरी माँग कमज़ोर होने के बावजूद, ग्रामीण माँग मज़बूत बनी हुई है। अमेरिका को वस्तुओं के निर्यात में सुधार हो रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों को निर्यात कमज़ोर बना हुआ है। इन रुझानों और मौजूदा मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए, रिपोर्ट का मानना है कि अगस्त दर में कटौती का सही समय है।

जानकारी के अनुसार, "हमारा मानना है कि इससे अतिरिक्त 25 आधार अंकों की कटौती की गुंजाइश बनती है, जिससे टर्मिनल दर 5.25 प्रतिशत हो जाती है। एमपीसी नीतिगत दर में कब कटौती करेगी? हमारा मानना है कि कम मुद्रास्फीति परिदृश्य को देखते हुए, अगस्त इसके लिए उपयुक्त समय होगा।"

RBI may go for another 25 bps rate cut in August, repo rate to come down at 5.25%: Report



