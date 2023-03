RBI: अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक का एक्शन, जानें कारण

Highlights अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अमेज़न पे को नोटिस जारी किया गया था। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टर दिशा-निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न किया था।

मुंबईः भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''यह पाया गया कि संस्था केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) आवश्यकताओं पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।'' आरबीआई ने अमेजन पे (इंडिया) को एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि आखिर निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

RBI imposes Rs 3.06 crore penalty on Amazon Pay (India) for non-compliance with certain norms: Statement