RBI-Paytm Payments Bank 2024: 29 फरवरी के बाद ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा-टॉप अप पर रोक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन, शेष राशि की निकासी पर क्या होगा

RBI-Paytm Payments Bank 2024: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा/टॉप-अप स्वीकार करने की रोक लगाई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने को कहा है। 31 जनवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय बैंक ने सख्त निर्देश जारी किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं।

RBI bars Paytm Payments Bank from accepting deposits/top-ups in any customer account, wallets, and FASTags after Feb 29