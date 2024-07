Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: 80 करोड़ लोगों को लाभ, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया, जानें 20 मुख्य बातें

Highlights Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है। Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।

#WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "...One month wage to all persons newly entering the workplace in all formal sectors. Direct Benefit Transfer of one month salary in 3 instalments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to Rs… pic.twitter.com/VRooHpwxBj