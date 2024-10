PM Modi to visit Varanasi 2024: ₹1300 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं की आधारशिला?, 20 अक्टूबर को बनारस रहेंगे पीएम मोदी?, जानिए शेयडूल

Highlights PM Modi to visit Varanasi 2024: PM Modi to visit Varanasi 2024: PM Modi to visit Varanasi 2024:

PM Modi to visit Varanasi 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। ₹1,300 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी और चंदौली जिलों को जोड़ने के लिए गंगा पर एक रेल-सह-सड़क पुल की आधारशिला रखेंगे। परियोजना में ऊपरी डेक पर छह लेन का राजमार्ग और निचले डेक पर चार लाइन का रेलवे ट्रैक होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था कि काशीवासियों की सुख-सुविधा के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल-सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और यहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए-नए अवसर भी बनेंगे।

— Narendra Modi (@narendramodi) October 16, 2024

₹2,642 करोड़ की अनुमानित लागत वाली पुल परियोजना के चार साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण से 10 लाख रोजगार पैदा होगा। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने आगामी यात्रा के विवरण की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वह 23 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के 20 अक्टूबर के दौरे से पहले वाराणसी में 500 से अधिक होर्डिंग लगाए गए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रविवार को वाराणसी दौरे से पहले उनके संसदीय क्षेत्र में 500 से अधिक होर्डिंग लगाए गए हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर द्वारा लगाए गए एक होर्डिंग में मोदी को 10 हाथों के साथ दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक हाथ ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘जन धन योजना’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी अलग-अलग सरकारी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शहर के लंका, चितईपुर और सारनाथ इलाकों में लगाया गया यह होर्डिंग लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

सोनकर ने कहा कि यह होर्डिंग विकास और लोगों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘युग पुरुष’ के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी काशी से लगातार सांसद रहे हैं और काशी शिव की नगरी है। उन पर भगवान शिव का आशीर्वाद है।’’

सोनकर ने कहा कि देश की जनता और काशी निवासियों को मोदी जैसा प्रतिनिधि मिलने पर गर्व है और यह होर्डिंग उसी प्रेम एवं कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। इस बीच, भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत और जम्मू-कश्मीर में इसके बेहतरीन प्रदर्शन से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के स्वागत की व्यापक तैयारियां की हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबतपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब हवाई अड्डे से बाहर आएंगे तो पिंडरा से विधायक अवधेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करके और ढोल, डमरू एवं शंख बजाकर उनका भव्य स्वागत करेंगे।

पटेल ने बताया कि अजगरा से भाजपा विधायक टी. राम के नेतृत्व में कार्यकर्ता वाजिदपुर तिराहे पर और शिवपुर विधानसभा के कार्यकर्ता अतुलानंद तिराहे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के काशी आगमन से पहले उनके यात्रा मार्ग और प्रमुख चौराहों को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के लिए 500 से अधिक छोटे-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी और देश के अन्य शहरों के लिए नेत्र अस्पताल, हवाई अड्डे एवं छात्रावास समेत 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

