इंतजार हुआ खत्म: पीएम मोदी एक अक्टूबर को लॉन्च करेंगे 5G, पहले इन शहरों में शुरू की जाएगी सेवा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली अक्टूबर को भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह 1 से 4 अक्टूबर तक होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के छठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान पीएम ने कहा था कि 5जी सेवाओं को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा।

प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। भारत पर 5जी का कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 4जी की तुलना में 5जी नेटवर्क कई गुना तेज गति देता है और बाधा रहित संपर्क मुहैया कराता है और अरबों जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है।

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि 12 अक्टूबर तक देश में 5जी सेवाएं शुरू हो जाएंगी और केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती हों। वैष्णव ने कहा कि इंस्टालेशन किया जा रहा है और दूरसंचार संचालन 5जी सेवाओं के निर्बाध रोलआउट में व्यस्त है।

PM Narendra Modi will launch 5G services on 1st October



He will also inaugurate the sixth edition of the Indian Mobile Congress (IMC) to be held from 1st to 4th October with the theme of “New digital Universe”, says PMO.



