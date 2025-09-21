PM Modi Speech Today: त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा, पीएम मोदी ने गिनाए जीएसटी के फायदे ही फायदे
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 21, 2025 17:29 IST2025-09-21T17:23:43+5:302025-09-21T17:29:27+5:30
PM Modi Speech Today: देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कल से लागू हो रहे हैं, यह ‘जीएसटी बचत उत्सव’ जैसा है। जब आपने हमें 2014 में सेवा का अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया। हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव हो पाया। यह केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि आज देश दर्जनों टैक्स से मुक्त हुआ।
WATCH LIVE: Prime Minister Shri @narendramodi’s special address to the nation. https://t.co/eTH7U5jBAw— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
''GST कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा...'' pic.twitter.com/CxDFaT6bwL— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार हुआ। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, neo middle class, युवा, किसान, महिलाएं, युवा, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा।
जब आपने हमें 2014 में सेवा का अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया।— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया। हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव… pic.twitter.com/b6RyBQDnth
''देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए GST के ये नए reforms लागू हो रहे हैं।'' pic.twitter.com/4J1IdTIt4I— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
यानी, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल, यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे।
''GST Reforms भारत की Growth Story को Accelerate करेंगे।'' pic.twitter.com/hNYdqNJaPS— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
''देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है।'' pic.twitter.com/HCiZqkDOlR— BJP (@BJP4India) September 21, 2025
मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की, और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्स्लेरेट करेगी। कारोबार को और आसान बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।