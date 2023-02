भारत के UPI से लिंक हुआ सिंगापुर का PayNow, पीएम मोदी ने इसे बताया दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक तोहफा

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गई है उन्होंने कहा कि अनेक विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि डिजिटल वॉलेट से होने वाला लेनदेन जल्द ही नकद लेनदेन को पीछे छोड़ देगा पीएम ने कहा कि वर्ष 2022 में यूपीआई के जरिए 12,6,000 अरब रूपये से अधिक के 74 अरब लेनदेन हुए हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली लूंग मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और सिंगापुर के 'पे नाउ' के बीच पैसा हस्तांतरण की लिंक सेवा की शुरुआत के साक्षी बने। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा, "यूपीआई-पे नाउ लिंकेज (भारत और सिंगापुर के बीच) की शुरुआत दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक तोहफा है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।"

In today's era, technology connects us to each other in several ways. Fintech is a sector which connects people to each other. Normally, it is confined within the boundaries of one country. But today's launch has started a new chapter of cross-border Fintech connectivity: PM Modi pic.twitter.com/RUsAg5EXqk — ANI (@ANI) February 21, 2023

उन्होंने कहा, "मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई देता हूं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमें कई तरह से आपस में जोड़ती है। फिनटेक एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। आमतौर पर ये एक देश की सीमा के भीतर सीमित है। लेकिन आज के लांच ने क्रॉस-बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू किया। इससे प्रवासी, पेशेवरों, छात्रों और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा।"

This will especially benefit our diaspora, professionals, students and their families: PM Narendra Modi pic.twitter.com/f5icDA4jn0 — ANI (@ANI) February 21, 2023

पीएम मोदी ने आगे कहा, "पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नवाचार और आधुनिकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के अलावा वित्तीय समावेशन को भी बल मिला है।"

Digital India program has made possible unprecedented reforms in governance and public service delivery. This is the strength of India's digital infrastructure that during COVID, we were able to make direct transfers to the bank accounts of crores of people: PM Narendra Modi pic.twitter.com/DcCMDhOdbv — ANI (@ANI) February 21, 2023

उन्होंने ये भी कहा, "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में अभूतपूर्व सुधार संभव किए हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की यही ताकत है कि कोविड के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाए।"

