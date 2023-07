देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगा भारत: पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 'सेमीकॉन इंडिया' 2023 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की गवाह बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 'सेमीकॉन इंडिया' 2023 को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "यह कार्यक्रम उसी तरह है जैसे सॉफ्टवेर को अपडेट करना आवश्यक है। सेमीकॉनइंडिया के माध्यम से उद्योग, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा यह भी मानना ​​है कि संबंधों में तालमेल के लिए यह आवश्यक है।"

उन्होंने कहा, "आज दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की गवाह बन रही है। जब भी दुनिया में कोई औद्योगिक क्रांति आई है, तो उसकी नींव किसी भी क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं रही हैं। यह पहले की औद्योगिक क्रांतियों और अमेरिकी सपने के बीच का संबंध था। आज मैं चौथी औद्योगिक क्रांति और भारतीय आकांक्षाओं के बीच वही संबंध देख सकता हूं।"

India will give 50 per cent financial assistance to companies who manufacture semiconductors in the country: PM Modi

पीएम मोदी ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योगों को हर तरह की सुविधाएं दी हैं।

मोदी ने गांधीनगर में 'सेमीकॉन इंडिया 2023' सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे थे। अब इसे बढ़ा दिया गया है, और अब प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी।"

