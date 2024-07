PM Modi Russia Visit live Updates: 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं, पिछले 10 साल देश ने विकास का ‘ट्रेलर’ देखा, जानें 20 मुख्य बातें

Highlights PM Modi Russia Visit live Updates: आज 9 जुलाई है, आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा एक महीना हुआ है। PM Modi Russia Visit live Updates: आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। PM Modi Russia Visit live Updates: ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है।

PM Modi Russia Visit live Updates: दिल्ली से मॉस्को के बीच नया संबंध देखने को मिलेगा। विशेष विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्को पहुंच गए और मित्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भव्य स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग ने शानदार स्वागत किया। 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन पर सभी की नजर है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि क्नोलॉजी सेक्टर में नया भारत दम दिखा रहा है। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद Indian Diaspora से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है।

PM Modi arrived at the Presidential Palace in Moscow, Russia, where President Vladimir Putin will host him for dinner. pic.twitter.com/Lf5gEYwT3l

1.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉस्को में ‘मोदी-मोदी’ के नारों के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित किया।

2. मैंने अपने तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेजी से और तीन गुना अधिक ताकत के साथ काम करने की शपथ ली है।

3. पिछले दस वर्षों में भारत ने जिस गति से विकास किया है, उसे देख पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है।

4. भारत आज बदल रहा है, क्योंकि वह अपने 140 करोड़ नागरिकों और दुनियाभर में बसे भारतीय समुदाय के लोगों की ताकत पर भरोसा करता है।

5. 2014 से पहले की स्थिति के विपरीत आज का भारत आत्मविश्वास से भरपूर है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

6. भारत में आज का युवा आखिरी पल तक हार नहीं मानता, ठीक हमारी क्रिकेट टीम की तरह।

7. भारत का पिछले 10 वर्षों का विकास सिर्फ एक ‘ट्रेलर’ है, हम अगले 10 वर्षों में कई गुना तेज विकास देखेंगे।

8. सभी चुनौतियों को चुनौती देना मेरे डीएनए में है; भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

9. हर भारतीय रूस को एक भरोसेमंद दोस्त, अच्छे-बुरे समय के साथी के रूप में देखता है।

‍10. भारत-रूस संबंध आपसी विश्वास और आपसी सम्मान की मजबूत नींव पर बने हैं।

11. मैं भारत-रूस संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने की खातिर अथक प्रयास करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करता हूं।

12. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिनेमा ने भारत-रूस संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के योगदान को भी याद किया।

13. भारत ने रूस में दो नये वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है, इससे आवाजाही तथा व्यापार और आसान होगा।

14. आज पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है।

15. भारत को उभरती बहुध्रुवीय दुनिया में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देखा जाता है।

16. आज की दुनिया को प्रभाव की नहीं, संगम की जरूरत है और इसे भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।

17. सरकार एक लक्ष्य है, तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना।

18. सरकार का लक्ष्य है, तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना।

19. सरकार का लक्ष्य है, तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी।

20. आप सब जानते हैं कि आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है, वो पूरा करके ही रहता है।

I took a resolution that in my third term as the Prime Minister of India, I would work with 3× power and 3× speed!



Our government envisions to make India the world's third largest economy.



- PM @narendramodihttps://t.co/TEbbyJsK68