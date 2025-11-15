PM-KISAN 21st installment: रहिए तैयार, इस दिन खाते में 2000 रुपये?, लाखों किसान को पीएम मोदी देंगे तोहफा
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 15, 2025 15:38 IST2025-11-15T15:36:53+5:302025-11-15T15:38:13+5:30
PM-KISAN 21st installment release on Nov 19: 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना छोटे और सीमांत कृषक परिवारों को दिया जाता है।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के लाखों किसान परिवारों को फायदा होता है। पात्र किसानों को ₹2,000 मिलेंगे, जो सालाना ₹6,000 के लाभ की पहली किश्त है, जो लाभार्थियों को हर साल तीन बराबर किश्तों में हस्तांतरित की जाती है। 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना छोटे और सीमांत कृषक परिवारों को दिया जाता है। सरकारी अनुमानों के अनुसार यह 11 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।
PM-KISAN 21st installment release on Nov 19: पीएम-किसान योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी:
भारतीय नागरिक और सक्रिय किसान होना।
छोटे या सीमांत किसान परिवार से संबंधित होना (प्रति परिवार केवल एक पात्र लाभार्थी)।
कम से कम पाँच एकड़ कृषि योग्य भूमि का स्वामी होना।
राजनीतिक पद पर न होना या किसी उच्च सरकारी या संस्थागत पद पर कार्यरत न होना।
PM-KISAN 21st installment release on Nov 19: आवेदन कैसे करें-
किसान आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट पर जाकर और किसान अनुभाग के अंतर्गत "नया किसान पंजीकरण" चुनकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सटीक व्यक्तिगत जानकारी, भूमि रिकॉर्ड और आधार से जुड़े बैंक विवरण प्रस्तुत करने होंगे, फिर भविष्य के संदर्भ के लिए सभी पावती रसीदें सहेजनी होंगी।
इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी जो एक केंद्र सरकार की योजना है। इसमें प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कृषि मंत्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री 19 नवंबर, 2025 को पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
इस धनराशि ने किसानों को शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के अलावा कृषि कच्चे माल को खरीदने में भी मदद की है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते, आधार से जुड़े हैं।