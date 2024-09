PM-AASHA: 35000 करोड़ रुपये खर्च, क्या है पीएम-आशा योजना?, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Highlights PM-AASHA: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसे 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। PM-AASHA: किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। PM-AASHA: मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) जैसी मौजूदा योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे होगी।

नई दिल्लीः केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कई घोषणा की। मंत्रिमंडल ने किसानों की आय और दालों तथा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपये की ‘पीएम-आशा योजना’ को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान ₹35,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसे 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा।

