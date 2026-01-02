Petrol Diesel Price Today: 2 जनवरी की सुबह क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव? चेक करें ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: रोजाना की तरह 2 जनवरी 2026 को पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से होती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

भारत में फ्यूल की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

कच्चे तेल की कीमतें: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें फ्यूल की कीमतों का मुख्य कारण हैं, क्योंकि कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में मुख्य इनपुट है।

विनिमय दर: चूंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की कीमतों पर काफी असर डालता है। कमज़ोर रुपये का मतलब आमतौर पर ज़्यादा कीमतें होती हैं।

टैक्स: केंद्र और राज्य स्तर के टैक्स खुदरा ईंधन की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। टैक्स दरें राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर होता है।

रिफाइनिंग लागत: कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों पर असर डालती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर घट-बढ़ सकती है।

मांग-आपूर्ति की गतिशीलता: बाज़ार की मांग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। ज़्यादा मांग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझानों के अनुसार समायोजित होती है।

SMS के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

