Petrol-Diesel Price Today: लो जी, सुबह-सुबह अपडेट हो गए ईंधन के नए दाम, घर से निकलने से पहले करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: September 6, 2025 08:28 IST2025-09-06T08:27:58+5:302025-09-06T08:28:44+5:30
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनिया वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए परिवर्तन को देखते हुए रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतें अपडेट करती है। भारत में हर रोज ऐसा किया जाता है ताकि ग्राहकों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। रोजाना की तरह आज, शनिवार सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दामों को जारी कर दिया गया है जिसके आधार पर पूरे दिन तेल की बिक्री होगी।
भारत के शहरों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर दिन बदलती हैं। आप इन कीमतों को जानने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
SMS के रिए:
आप अपनी तेल कंपनी के हिसाब से SMS भेजकर दाम पता कर सकते हैं।
इंडियन ऑयल (Indian Oil): अपने शहर का कोड (RSP) और अपने डीलर का कोड (अगर आपको पता है) लिखकर 9224992249 पर भेजें।
भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum): RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum): HPPRICE और अपने शहर का कोड लिखकर 9222201122 पर भेजें।
आप अपनी तेल कंपनी की वेबसाइट पर अपने शहर का RSP कोड देख सकते हैं।
मोबाइल ऐप्स:
प्रमुख तेल कंपनियों के अपने मोबाइल ऐप्स हैं, जिन पर आप आसानी से कीमतें देख सकते हैं:
Indian Oil: IndianOil ONE
Bharat Petroleum: SmartDrive
Hindustan Petroleum: My HPCL
आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
वेबसाइट्स:
आप सीधे तेल कंपनियों की वेबसाइट्स पर भी कीमतें देख सकते हैं। इसके अलावा, कई समाचार वेबसाइट्स और वित्तीय पोर्टल्स भी रोज़ाना कीमतों को अपडेट करते हैं। आप गूगल पर "पेट्रोल का दाम [अपने शहर का नाम]" लिखकर भी सर्च कर सकते हैं।
टोल-फ्री नंबर:
आप तेल कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।
याद रखें, ये कीमतें सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं और हर शहर में अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि इन पर अलग-अलग राज्यों के वैट (VAT) और अन्य टैक्स का प्रभाव पड़ता है।