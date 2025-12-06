Petrol, Diesel Price Today: कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव, जानें ईंधन पर इसका क्या असर; प्राइस लिस्ट यहां

Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों को अपडेट करती है। जो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से होती हैं। यह रोज़ाना का रिवीजन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंज्यूमर्स को सबसे लेटेस्ट और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

आज भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नाशिक 95.50 89.50

भारत में फ्यूल की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

कच्चे तेल की कीमतें: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें फ्यूल की कीमतों का मुख्य कारण हैं, क्योंकि कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में मुख्य इनपुट है। एक्सचेंज रेट: चूंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत ईंधन की लागत पर काफी असर डालती है। कमज़ोर रुपया आमतौर पर ऊंची कीमतों में बदल जाता है।

टैक्स: केंद्र और राज्य स्तर के टैक्स रिटेल ईंधन की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। टैक्स दरें राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर होता है।

रिफाइनिंग लागत: कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक ईंधन में बदलने की लागत रिटेल कीमतों पर असर डालती है। ये लागतें कच्चे तेल की क्वालिटी और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं।

मांग-आपूर्ति की गतिशीलता: बाज़ार की मांग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। ज़्यादा मांग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझान के हिसाब से एडजस्ट होती है।

SMS के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड टाइप करके उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" टेक्स्ट कर सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Prices Check In Your City On December 6 2025