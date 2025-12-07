Petrol Diesel Price Today: संडे मॉर्निंग अपडेट हो गए ईंधन के नए दाम, फटाफट करें चेक

Petrol Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोज़ाना का रिवीजन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंज्यूमर्स को सबसे लेटेस्ट और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

7 दिसंबर को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

नई दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

भारत में फ्यूल की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

कच्चे तेल की कीमतें: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें फ्यूल की कीमतों का मुख्य कारण हैं, क्योंकि कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में मुख्य इनपुट है। एक्सचेंज रेट: चूंकि भारत कच्चे तेल के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की वैल्यू फ्यूल की कीमतों पर काफी असर डालती है। रुपये के कमजोर होने से आमतौर पर कीमतें बढ़ जाती हैं।

टैक्स: केंद्र और राज्य स्तर के टैक्स रिटेल फ्यूल की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। टैक्स की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिससे कीमतों में क्षेत्रीय अंतर होता है।

रिफाइनिंग लागत: कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक फ्यूल में बदलने की लागत रिटेल कीमतों पर असर डालती है। ये लागत कच्चे तेल की क्वालिटी और रिफाइनरी की एफिशिएंसी के आधार पर ऊपर-नीचे हो सकती है।

डिमांड-सप्लाई डायनामिक्स: मार्केट की डिमांड भी फ्यूल की कीमतों को प्रभावित करती है। ज़्यादा डिमांड होने पर कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सप्लाई खपत के ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट होती है।

SMS के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर्स के लिए, शहर का कोड टाइप करके उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL कस्टमर्स 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL कस्टमर्स मौजूदा फ्यूल की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" टेक्स्ट कर सकते हैं।

