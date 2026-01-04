Petrol-Diesel Price Today: आम आदमी को राहत या झटका? 4 जनवरी के लिए पेट्रोल और डीजल की नई दरें घोषित

Petrol-Diesel Price Today: आज 4 जनवरी 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि, स्थानीय करों (VAT) और माल ढुलाई शुल्क के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। OMCs रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से होती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

4 जनवरी को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए आसानी से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol-Diesel Price Today Relief or shock for common man New petrol and diesel rates announced for January 4 2026