Petrol, Diesel Price Today: जानें क्या है आज पेट्रोल और डीजल के दाम, चेक करें 26 अक्टूबर के दाम

Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को अपडेट करती हैं, जो उन्हें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के साथ संरेखित करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे अद्यतित और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।

26 अक्टूबर को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।

भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख कारक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल के उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है।

विनिमय दर: चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की लागत को काफ़ी प्रभावित करता है। कमज़ोर रुपये का मतलब आमतौर पर ऊँची कीमतें होती हैं।

कर: खुदरा ईंधन कीमतों में केंद्रीय और राज्य-स्तरीय करों का एक बड़ा हिस्सा होता है। राज्यों में कर की दरें अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर होता है।

शोधन लागत: कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागतें कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफ़ाइनरी की दक्षता के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकती हैं।

माँग-आपूर्ति की गतिशीलता: बाज़ार की माँग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। ज़्यादा माँग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझान के अनुसार समायोजित होती है।

