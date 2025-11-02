Petrol Diesel Price Today: कहां सस्ता और कहां महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल? लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां करें क्लिक

Petrol Diesel Price Today: हर दिन की शुरुआत सिर्फ़ सूरज की किरणों से ही नहीं, बल्कि पेट्रोल-डीज़ल की नई कीमतों से भी होती है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सुबह 6 बजे, देश की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर में बदलाव के आधार पर नवीनतम दरें जारी करती हैं। ये बदलाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के जरिए अपने शहर में कीमतें कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल के ज़रिए ईंधन की कीमतें जानना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया आसान है:

इंडियन ऑयल के ग्राहक: अपना शहर कोड टाइप करें और उसे "RSP" के साथ 9224992249 पर भेजें।

बीपीसीएल के ग्राहक: "RSP" लिखकर 9223112222 पर भेजें।

एचपीसीएल के ग्राहक: "HP Price" लिखकर 9222201122 पर भेजें।

