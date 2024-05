Petrol Diesel Price Today: लखनऊ से मुंबई तक, जानें आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत

By आकाश चौरसिया | Published: May 28, 2024 10:52 AM

Petrol Diesel Price Today: दिल्ली और उससे सटे मेट्रो शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम में ज्यादा रेट में पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी करती हैं।

फाइल फोटो