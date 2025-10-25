Petrol Diesel Price Today: शनिवार को दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों में क्या है ईंधन के दाम? जानें कितना हुआ बदलाव

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियाँ हर सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं। ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं।

दिल्ली से चेन्नई तक, आज, 25 अक्टूबर, 2025 के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इस प्रकार हैं।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)

नई दिल्ली लगभग ₹94.77 लगभग ₹87.67

मुंबई लगभग ₹103.50 लगभग ₹90.03

कोलकाता लगभग ₹105.41 लगभग ₹92.02

चेन्नई लगभग ₹100.80 लगभग ₹92.39

बेंगलुरु लगभग ₹102.92 लगभग ₹90.72

हैदराबाद लगभग ₹107.46 लगभग ₹95.70

लखनऊ लगभग ₹94.73 लगभग ₹87.81

चंडीगढ़ लगभग ₹94.30 लगभग ₹82.45

नोएडा लगभग ₹94.77 लगभग ₹88.01

गुरुग्राम लगभग ₹95.44 लगभग ₹87.90

जयपुर लगभग ₹104.72 लगभग ₹90.38

पटना लगभग ₹105.58 लगभग ₹93.80

पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस तरह जांच करें

SMS के माध्यम से:

इंडियन ऑयल (IOCL): RSP और अपने डीलर कोड को लिखकर 9224992249 पर भेजें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL): RSP और अपने डीलर कोड को लिखकर 9223112222 पर भेजें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): HPPRICE और अपने डीलर कोड को लिखकर 9222201122 पर भेजें।

डीलर कोड पेट्रोल पंप पर प्रदर्शित होता है।

मोबाइल ऐप:

इंडियन ऑयल: Fuel@IOC

भारत पेट्रोलियम: SmartDrive

हिंदुस्तान पेट्रोलियम: HP Pay

वेबसाइट: संबंधित तेल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और 'Today's Fuel Price' या 'आज के ईंधन मूल्य' अनुभाग देखें।

ये तरीके दैनिक अपडेटेड कीमतों की जाँच के लिए सबसे सटीक होते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price Today 25 october 2025 Find out how much has changed