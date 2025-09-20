Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली-मुंबई समेत सभी शहरों में अपडेट हो गए तेल के दाम, यहां करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिलें। केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा कर में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई 2022 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

20 सितंबर, 2025 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें

दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर

मुंबई: पेट्रोल ₹103.50 प्रति लीटर, डीजल ₹90.03 प्रति लीटर

कोलकाता: पेट्रोल ₹105.41 प्रति लीटर, डीजल ₹91.82 प्रति लीटर

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.80 प्रति लीटर, डीजल ₹92.39 प्रति लीटर

नोएडा: पेट्रोल ₹94.83 प्रति लीटर, डीजल ₹87.96 प्रति लीटर

गुरुग्राम: पेट्रोल ₹95.19 प्रति लीटर, डीजल ₹88.05 प्रति लीटर

बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92 प्रति लीटर, डीजल ₹90.99 प्रति लीटर

जयपुर: पेट्रोल ₹105.40 प्रति लीटर, डीजल ₹90.82 प्रति लीटर

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.57 प्रति लीटर, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर

पटना: पेट्रोल ₹105.73 प्रति लीटर, डीजल ₹92.03 प्रति लीटर

ऐसे पता करें ईंधन की कीमतें

1. तेल कंपनियों की वेबसाइट और ऐप्स:

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम , और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अपनी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर रोज़ाना अपडेट की गई कीमतें प्रदान करती हैं।

आप इन कंपनियों के ऐप डाउनलोड करके अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसानी से देख सकते हैं।

2. SMS के माध्यम से:

आप अपनी तेल कंपनी को एक SMS भेजकर भी अपने शहर की कीमतें जान सकते हैं।

उदाहरण के लिए, इंडियन ऑयल के लिए, आप "RSP" (स्पेस) (डीलर कोड) लिखकर 92249 92249 पर भेज सकते हैं। आपको आपके शहर में अपने पेट्रोल पंप का डीलर कोड पता करना होगा जो कि आमतौर पर पंप पर प्रदर्शित होता है।

4. पेट्रोल पंप पर:

हर पेट्रोल पंप पर रोज़ सुबह 6 बजे नई कीमतें अपडेट की जाती हैं। आप सीधे पेट्रोल पंप पर जाकर भी कीमतें देख सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे बदलती हैं और ये कीमतें कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विनिमय दरों, और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों पर निर्भर करती हैं।

